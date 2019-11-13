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«Открытие Факторинг» впервые вошел в топ-5 по доходам

13 ноября 2019

«Открытие Факторинг», стопроцентная «дочка» банка «Открытие», впервые вошла в топ- 5 факторинговых компаний России по доходам. Это следует из  данных исследования Ассоциации факторинговых компаний.

Ассоциация факторинговых компаний(АФК) провела исследование российского рынка факторинга. По результатам исследования, за 9 месяцев 2019 года  совокупный измеряемый портфель российского рынка факторинга составил 472 млрд рублей. Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным  56 организаций, предоставляющих услуги факторинга в России, составила 66 дней при минимуме 44 дня и максимуме 103 дня.

Российские факторы в январе-сентябре 2019 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 1 627 млрд рублей. На факторинг передано свыше 7 млн поставок.

Совокупный доход факторов в январе-сентябре 2019 года составил 31,7 млрд рублей, что на 25%  больше, чем в аналогичный период прошлого года.

 


/ СИА /
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