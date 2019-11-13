С 2020 года в Иркутской области вдвое снизят транспортный налог для физических лиц

Ставки транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил в Иркутской области снизят в два раза с 2020 года. Также с нового года будет введена нулевая ставка для электромобилей и льготы для автомобилей, которые ездят на компримированном природном газе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Льгота предусматривает снижение налога в два раза. Таким образом, ставка по налогу на транспортные средства малой мощности в Иркутской области станет самой низкой по Сибирскому федеральному округу.

- Необходимы меры по снижению последствий скачка цен на бензин в Приангарья. Это событие, произошедшее в прошлом году, отрицательно воспринято людьми, оно буквально «ударило по карману» большинства жителей региона. Регулирование цен на моторное топливо – федеральная прерогатива. У региона нет для этого необходимых налоговых и иных рычагов. Однако это не значит, что мы ничего не можем сделать – напротив, у нас есть возможность смягчить негативный эффект от роста цен. Если не полностью, то частично, - отметил Сергей Левченко.