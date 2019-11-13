«Авито Авто»: россияне стали меньше превышать скорость

Аналитический центр «Авито Авто» провел опрос россиян на тему поведения на дороге. Выяснилось, что количество тех, кто предпочитает агрессивный, скоростной стиль вождения, за год резко снизилось (с 19% до 4%).

Количество водителей, которые предпочитают медленный и спокойный стиль вождения, напротив, резко возросло (с 6% до 20%). В 2019 году мужчины даже чаще женщин стали выбирать умеренный, классический стиль поведения за рулем (66% против 55%).

Более половины водителей, которые участвовали в опросе, ни разу не попадали в ДТП, а у 37% инциденты были 1-2 раза. С мужчинами это также случается чаще, чем с женщинами: доля тех, кто не попадал в ДТП ни разу – 67% среди представительниц прекрасного пола и 40% среди мужчин. С 1% опрошенных мужского пола дорожно-транспортные происшествия случались от 6 до 10 раз, тогда как среди женщин таких водителей вообще нет.