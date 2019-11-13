IV международный чемпионат «Baikal Beauty Expo - 2019» пройдет в Иркутске

Чемпионат пройдет в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» с 14 по 17 ноября 2019 года. На нем представят салоны красоты, косметологические и оздоровительные центры, магазины косметики и парфюмерии, украшений и аксессуаров, специализированные журналы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В программе выставки предусмотрены мастер-классы ведущих мастеров и стилистов. В рамках мероприятия состоится IV Международный Чемпионат по парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому сервису, моделированию взгляда, перманентному макияжу и дизайну «Baikal Beauty Expo - 2019».

Также, планируется соревнование по нескольким направлениям: ногтевой сервис, парикмахерское и визажное искусство, моделирование взгляда, перманентный макияж, а также новый зрелищный вид конкурса «БАТТЛ» между профессионалами сферы красоты.

В дни проведения выставки состоятся презентации, семинары, консультации для специалистов и посетителей, конкурс на лучшего экспонента. Все желающие смогут увидеть дефиле конкурсных работ, показ мод.