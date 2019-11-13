Выплаты на 13 млрд рублей получили пострадавшие от наводнения в Иркутской области

Социальные выплаты на 13 млрд рублей получили пострадавшие от наводнения в Иркутской области. 11 млрд из них – это средства федерального бюджета, 2,1 млрд рублей – областного. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Из федерального бюджета 46,7 тысяч пострадавшие получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. 6,3 тыс. человек получили финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 50 тысяч рублей, выплаты по 100 тысяч рублей в связи с полной утратой такого имущества были произведены для 17,4 тыс. человек.

Граждане, чье здоровье было повреждено в результате наводнения, получили единовременное пособие. По 200 тыс. рублей было выплачено тем, чьему здоровью был нанесён легкий вред, по 400 тысяч рублей - за тяжкий вред или вред средней тяжести. Это 40 и шесть человек соответственно.

По одному миллиону рублей в равных долях выплатили членам семей погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации. Такое пособие получили 18 семей. Кроме того, на каждого погибшего выплачено единовременное пособие на погребение в размере 7,14 тыс. рублей.

По инициативе Губернатора Сергея Левченко в регионе были введены дополнительные меры социальной поддержки для пострадавших от наводнения.

772 семьи получают денежную компенсацию по найму жилых помещений. Её выплачивают из бюджета Иркутской области. Размер компенсации – 12 тыс. рублей.

Также из областного бюджета будет произведена единовременная денежная выплата по миллиону рублей семьям, воспитывающим пять и более детей, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации. На данный момент органы социальной защиты населения приняли 69 заявлений. Уже вынесено 49 положительных решений.

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получают единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка-инвалида. На данный момент средства уже получили 214 семьей на 228 детей, всего же выплата назначена 214 семьям на 228 детей. Средства на это предусмотрены в областном бюджете.