Губернатор и мэр Братска обсудили планы по развитию города

Как доложил Губернатору Сергей Серебренников, в планах строительство в городе двух крупных социальных объектов: школы на 1275 человек и перинатального центра на 130 мест. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

- Проекты готовы. Для города это важнейшие объекты. Хотелось бы поддержки со стороны Правительства региона – нам необходимо попасть в федеральные программы. Школы в Братске не строили уже 30 лет. Сейчас мы определили площадку под новое здание в 26-м микрорайоне города. Имеющийся родильный дом переполнен и требует ремонта. А ведь к нам приезжают женщины из других северных территорий, - подчеркнул Сергей Серебренников.

Еще один важный вопрос – участие города в федеральной программе по переселению из аварийных домов.

- Город Братск был самым большим участником первого этапа реализации программы. За пять лет нужно было расселить более 150 тыс. кв. м жилья. Те сложности, с которыми столкнулись вы и регион, нужно учесть при реализации следующего этапа, - сказал Сергей Левченко.

Сергей Серебренников доложил, что в Братске, по данным на 2017 год, еще более 100 домов признаны аварийными.

- Мы стоим в программе на 2023 год. Я думаю, мы можем приступить к ее реализации уже в следующем году. В этом вопросе нам также необходима помощь Губернатора, - сказал мэр.

Кроме того, глава города отметил необходимость взаимодействия с региональными властями в вопросе реализация федеральной экологической программы.

Сергей Серебреников отметил, что в бюджете Братска недостаточно средств на выплату заработной платы бюджетникам в декабре за декабрь – мэр попросил Губернатора рассмотреть возможность выделения городу дополнительно 356 млн. рублей, а также поддержать город в вопросе сохранения филиала Байкальского государственного университета.