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Наталия Орлова, Альфа-Банк: «2019 год закончим в интервале 64-65 рублей за доллар»

13 ноября 2019

Наталия Орлова, главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, дала прогноз изменения курса доллара до конца 2019 года:

- Я не жду значительных изменений курса до конца года, считаю, что 2019 год мы закончим в интервале 64-65 рублей за доллар.

До конца года на повестку дня еще могут вернуться санкционные риски. Это связано с обсуждением оборонного бюджета США, в поправки которого включены предложения о санкциях против российского госдолга, этот риск делает текущий уровень курса неустойчивым.


/ СИА /
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