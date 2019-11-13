В Листвянке построят водозабор для снабжения Иркутска и области

В Иркутской области подготовят проекты строительства водозабора, а также канализаций и водопроводов для снабжения водой Иркутска и более 10 других населенных пунктов, сообщает RosTender.info. Строительство запланировано в рамках нескольких программ: федерального проекта «Чистая вода», национального проекта «Экология» 2018-2024 годов и федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы».

В перечне объектов – открытый водозабор из озера Байкал в Листвянке производительностью 460 тыс. кубометров в сутки с двумя насосными станциями. Воду из Листвянки в Иркутск будет подавать магистральный трубопровод протяженностью 61 км.

Также построят трубопровод по Байкальскому и Голоустненскому трактам длиной 58 км, который будет снабжать Молодежное, Дзержинское, Ушаковское и другие муниципальные образования (МО), трубопровод по Якутскому и Александровскому трактам (52 км), который будет вести воду к Хомутовскому, Уриковскому, Карлукскому и Усть-Кудинскому МО. Еще один трубопровод длиной 25 км обеспечит водоснабжение Мамонского и Максимовского муниципальных образований.

Кроме того, предстоит запроектировать трубопроводы канализации из Иркутска и прочих населенных пунктов. После очищения вода будет сливаться в Байкал в районе Листвянки.

Правительство Иркутской области объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ. Их стоимость оценивается в 941 млн рублей, средства поступят из местного и федерального бюджетов. Ожидается, что проект будет готов и получит положительное заключение госэкспертизы в 2023 году.

Как отмечается в документации тендера, проектировщику предстоит найти решения, «оптимальные по критерию «стоимость-эффективность-качество». Заявки от участников принимают до 29 ноября, а итоги тендера подведут 2 декабря.