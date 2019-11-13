Иркутская область получила средства из федерального бюджета на компенсации пострадавшим от паводка аграриям

35,6 млн рублей выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации на поддержку пострадавших от паводка сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

– Средства предусмотрены как на компенсацию прямого ущерба – утрата сельскохозяйственных животных, растений, построек, – так и на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей, процентных ставок по кредитным договорам, – пояснил министр.

По данным на 13 ноября, выплаты за счёт средств федерального бюджета получили 46 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 360 личных подсобных хозяйств. Всего получателям перечислено 471,5 млн рублей.