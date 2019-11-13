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Иркутская область получила средства из федерального бюджета на компенсации пострадавшим от паводка аграриям

13 ноября 2019

35,6 млн рублей выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации на поддержку пострадавших от паводка сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

– Средства предусмотрены как на компенсацию прямого ущерба – утрата сельскохозяйственных животных, растений, построек, – так и на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей, процентных ставок по кредитным договорам, – пояснил министр.

По данным на 13 ноября, выплаты за счёт средств федерального бюджета получили 46 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 360 личных подсобных хозяйств. Всего получателям перечислено 471,5 млн рублей.

 


/ СИА /
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