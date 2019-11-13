Директор УК «Ангара» в Иркутске дисквалифицирован на 6 месяцев из-за нарушений Жилищного кодекса

Прокуратурой Ленинского района г. Иркутска провела проверку Управляющей компании «Ангара».
В ходе проверки было выявлено нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации: директор и персонал ООО УК «Ангара» не имели соответствующего квалификационного аттестата; квалификационный экзамен не сдавали; договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании не заключался.
Учитывая, что нарушения затрагивали интересы жильцов домов, которые обслуживались управляющей компанией, прокурором Ленинского района в отношении руководителя компании возбуждено дело об административном правонарушении.
В настоящее время дело рассмотрено, директору ООО УК «Ангара» назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.