В Иркутске дан старт проекту для пенсионеров «Смартфон для всех»

В Иркутске дали старт проекту «Смартфон для всех». Обучающую программу для иркутян старшего поколения организовали отдел реализации общественных инициатив администрации Иркутска совместно с общественным движением «Наш Иркутск». Проект включает в себя образовательный курс из 10 уроков, с помощью которых старшее поколение научат пользоваться современными устройствами связи.

– В Иркутске уже на протяжении нескольких лет успешно реализуется проект «Старость в радость». Ежегодно в нем принимают участие более 5 тысяч человек. Иркутяне старшего поколения с удовольствием обучаются работе на компьютере, учат иностранные языки, занимаются оздоровительной гимнастикой, танцами, театральным искусством. Новый проект – еще одна возможность для пенсионеров чувствовать себя уверенно в современном мире, общаться с близкими и друзьями, используя современные технические устройства, – отметила заведующий сектором по связям с общественностью и работе с проектами отдела реализации общественных инициатив управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации Иркутска Екатерина Арестова.

Уроки для иркутян старшего поколения уже начались в микрорайонах Солнечный, Первомайский.