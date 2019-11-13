ФНС: С 2020 года земли общего назначения СНТ и ОНТ будут облагаться налогом по льготной ставке

С 2020 года земельные участки общего назначения, находящиеся в собственности или постоянном (бессрочном) пользовании садоводческого либо огороднического некоммерческого товарищества, будут облагаться земельным налогом по ставке не более 0,3% от кадастровой стоимости.

К ним относятся земли, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории и предназначенные для общего использования владельцами садовых и огородных участков. Например, участки, занятые объектами СНТ/ОНТ, проездами, площадками, стоянками и т.п. До 2020 года если такие земли не использовались для садоводства или огородничества, то облагались налогом по ставке не более 1,5%.

Кроме того, участки с видами разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» признаны законом садовыми участками. Минфин России разъяснил, что с налогового периода 2019 года налоговая ставка в их отношении не может превышать льготную ставку 0,3% за садовые участки. Условие – они не должны использоваться в предпринимательской деятельности.

Конкретные ставки земельного налога определяются представительными органами муниципальных образований по месту нахождения участков. С информацией о налоговых ставках можно ознакомиться с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».