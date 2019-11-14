Более 10 тыс. ангарчан решили вопросы получения документов через портал госуслуг

С начала года более 10 тыс. жителей Ангарского городского округа решили вопросы получения паспорта и государственных услуг по линии миграции через Единый портал. С начала года за оформлением биометрического загранпаспорта обратились 2325 человек. За паспортами старого образца обратились более 1400 граждан. Паспорт гражданина России дистанционно заказали более 1100 человек, вопросы регистрационного учёта решили более 1800 ангарчан. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Оплачивая госпошлины при получении госуслуг в электронном виде, пользователи единого портала получают выгодную скидку в 30%. Помимо выгоды при оформлении паспортов, сэкономить на оплате можно ещё при оплате штрафов и госпошлин в РЭО ГИБДД. Так за 10 месяцев 2019 года за государственными услугами через единый портал госуслуг (ЕПГУ) обратились почти 25 тысяч жителей Ангарского городского округа. Они оплачивали услуги на общую сумму более 36 млн рублей. Воспользовавшись возможностью оплаты на ЕПГУ госпошлин со скидкой, жители округа сэкономили более 15 млн. рублей.