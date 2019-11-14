Сотрудников из сферы туризма приглашают принять участие в конкурсе "Мастера гостеприимства"

Стартовал новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». Чтобы принять участие в проекте, нужно записаться до 20 декабря на сайте конкурса welcomecup.ru. Об этом сообщает АНО «Россия – страна возможностей».

Цель нового проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли. Участие в конкурсе могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие специалисты индустрии гостеприимства и студенты.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в три этапа: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Участники должны зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить до 20 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

Также будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Представить их на конкурс участники смогут начиная с полуфиналов. По итогам оценки 10 проектов-финалистов будут отобраны для дальнейшей акселерации и реализации в регионах – на это партнеры выделят специальные гранты.

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти.

25 победителей также получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в Сколково. При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в ведущие компании и организации.