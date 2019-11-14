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Компенсация многодетным семьям сокращает ипотеку на срок от 9 месяцев до 4,5 лет

14 ноября 2019

Компенсация многодетным семьям сокращает ипотеку на трехкомнатную квартиру на срок от 9 месяцев до 4,5 лет. Об этом сообщили в Domofond.ru. Напомним, президент России летом подписал Федеральный закон №157-ФЗ, согласно которому многодетные семьи получают право на компенсацию части ипотеки в размере 450 тыс. руб.

В исследовании  за основу была взята семья, где работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть одну среднюю зарплату в месяц).

Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры (по условиям «семейной ипотеки»). Процентная ставка по «семейной ипотеке» составляет 6%. Компенсация или субсидия от государства в размере 450 тыс. руб. не входит в 20% первоначального взноса, а добавляется к ним.

Список регионов, в которых компенсация многодетным семьям сильнее всего повлияет на срок выплаты ипотеки, возглавила Северная Осетия. Благодаря дополнительным 450 тыс. руб., у многодетных семей из этой республики получится рассчитаться по кредиту на 4,5 года быстрее, чем без компенсации.

Второе место поделили Ивановская и Ульяновская области, где семьи сэкономят 4 года и 5 месяцев. Следом за ними — Ставропольский край. Здесь семьи, которые воспользуются компенсацией, смогут расплатиться с банками на три года и 11 месяцев быстрее. Топ-10 замыкает Алтайский край, где срок выплаты кредита уменьшится на три с половиной года. 

Меньше, чем в других регионах, 450 тысяч компенсации сократят срок ипотеки на трехкомнатную квартиру в Тюменской области. Здесь многодетные семьи смогут погасить ипотеку всего на 9 месяцев быстрее. Правда, и общий срок выплаты без использования компенсации составляет лишь шесть лет и девять месяцев – благодаря высокому среднему доходу и сравнительно низким ценам на жилье.

На полтора года — сократится время выплаты кредита в Красноярском крае. В Челябинске – на 1 год и 7 месяцев. Пятое место занимает Иркутская область, где срок выплаты уменьшится на 1 год и 8 месяцев. Москва на десятом месте с конца: в столице многодетная семья сможет сократить срок ипотечного договора на год и десять месяцев.

В абсолютных цифрах выигрыш по времени за счет компенсации может быть достаточно большим. Однако также показательно соотношение сэкономленного времени и общего, необходимого на полную выплату ипотеки. Так, девять месяцев для Тюменской области — это 12,5% от всего срока выплаты. А для Москвы год и десять месяцев — это только 7,2%. В Северной Осетии и Ивановской области компенсация сокращает срок на 20%, а в Дагестане – на 22%. 


/ СИА /
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