Байкалкредобанк проводит дни приема монет от населения

КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) с 18 по 22 ноября 2019 года проводит акцию «День приема монет от населения».

Условия акции:

- Монета должна быть расфасована по каждому номиналу отдельно;

- Монета будет приниматься от 1 копейки до 10 рублей (включительно).

В качестве поощрения:

- За каждые 60 рублей монетой (от 1 коп. до 2 руб. включительно) - одна памятная монета номиналом в 10 рублей (по выбору), остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы;

- За каждые 125 рублей монетой (от 1 коп. до 10 руб. включительно) -одна памятная монета номиналом в 25 рублей (по выбору), остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.

Банк предупреждает, что количество памятных банкнот и монет ограничено.