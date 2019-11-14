Байкалкредобанк проводит дни приема монет от населения

КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) с 18 по 22 ноября 2019 года проводит акцию «День приема монет от населения».
Условия акции:
- Монета должна быть расфасована по каждому номиналу отдельно;
- Монета будет приниматься от 1 копейки до 10 рублей (включительно).
В качестве поощрения:
- За каждые 60 рублей монетой (от 1 коп. до 2 руб. включительно) - одна памятная монета номиналом в 10 рублей (по выбору), остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы;
- За каждые 125 рублей монетой (от 1 коп. до 10 руб. включительно) -одна памятная монета номиналом в 25 рублей (по выбору), остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
Банк предупреждает, что количество памятных банкнот и монет ограничено.