Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с республикой Мордовия

Правительство Мордовии и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Глава республики Владимир Волков и президент, Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

Документ предусматривает сотрудничество сторон в целях социально-экономического развития Мордовии. Планируется взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, госпрограмм в области инфраструктурного развития, жилищного строительства, благоустройство населенных пунктов, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, а также поддержка малого предпринимательства.

В ходе встречи стороны обсудили возможность реализации совместных проектов и перспективные направления сотрудничества.

«Одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества станет взаимодействие в сфере строительства и капитального ремонта учреждений жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Потенциальные точки роста бизнеса в Мордовии мы видим в увеличении объемов кредитования малого бизнеса, поддержке региональной программы жилищно-строительных сбережений и финансировании региональных застройщиков, — отметил Олег Сысуев.

«Мы заинтересованы в активном развитии наших отношений, — отметил Глава Мордовии Владимир Волков. — Подписание соглашения направлено на решение приоритетных задач социально-экономического развития республики, укрепление ее экономического и промышленного потенциала и реализацию конкретных проектов на территории региона, а также на развитие широкого спектра высококачественных банковских услуг для бизнеса и населения республики».