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Юлия Михайлова назначена руководителем Департамента управления сетью Альфа-Банка

14 ноября 2019

В новой должности Юлия Михайлова будет отвечать за формирование и реализацию долгосрочной стратегии развития сети отделений Банка.

До прихода в Альфа-Банк была партнером московского офиса Boston Consulting Group (ВCG). С 2012-2016 год в Банке Москвы занимала должность старшего вице-президента и руководила продажами розничных продуктов в сети отделений и в корпоративном канале, участвовала в проекте по развитию сети банка. C 2000 по 2012 год работала в компании McKinsey & Company по направлению банки и финансовые институты.

Юлия Михайлова окончила с красным дипломом МГУ им. Ломоносова в 2000 году, получила дополнительное образование на курсах Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института.


/ СИА /
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