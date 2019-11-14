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Мошенники из Санкт-Петербруга обманули ангарчанина при покупке смартфона

14 ноября 2019

В Ангарске 54-летняя женщина обратилась в полицию. Её сын – студент колледжа при попытке приобрести смартфон лишился 14 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. 

На одном из сайтов сети он нашел объявление о продаже телефона в Санкт-Петербурге. Юноша связался с продавцом, обсудил условия сделки. Владелец попросил оплатить товар полностью, но после перевода и оплаты доставки дорогостоящий смартфон в Ангарск так и не поступил. На звонки продавец отвечать перестал, а после и вовсе заблокировал телефон потерпевшего.

Возбуждено уголовные дела. Оперативники устанавливают личности мошенников.


/ СИА /
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