Мошенники из Санкт-Петербруга обманули ангарчанина при покупке смартфона

В Ангарске 54-летняя женщина обратилась в полицию. Её сын – студент колледжа при попытке приобрести смартфон лишился 14 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

На одном из сайтов сети он нашел объявление о продаже телефона в Санкт-Петербурге. Юноша связался с продавцом, обсудил условия сделки. Владелец попросил оплатить товар полностью, но после перевода и оплаты доставки дорогостоящий смартфон в Ангарск так и не поступил. На звонки продавец отвечать перестал, а после и вовсе заблокировал телефон потерпевшего.

Возбуждено уголовные дела. Оперативники устанавливают личности мошенников.