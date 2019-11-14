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Банк «Открытие» ДГТУ и заключили соглашение о сотрудничестве

14 ноября 2019

13 ноября ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи и управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров подписали соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научно-технической деятельности.

В частности, банк готов принять студентов ДГТУ на практику, оплачиваемую летнюю стажировку в рамках программы «Успешный старт», а также проводить образовательные курсы, мастер-классы, лекции, в том числе, и в «Точке кипения ДГТУ».

«Наше сотрудничество будет развиваться в нескольких направлениях. Коротко опишу главные из них. Первое – мы однозначно заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, которых как раз готовит ДГТУ. Второе – те практические знания и опыт, которые есть у нас сегодня, мы готовы передать студентам опорного университета», - прокомментировал Игорь Нестеров.

Руководство и специалисты филиала планируют участвовать в работе государственной экзаменационной комиссии и подготовке дипломных проектов выпускников. И не только. «Открытие» будет направлять своих представителей на мероприятия ДГТУ: визионерские встречи, конференции, семинары, образовательные интенсивы.

«Подписание документа – это только начало партнерских отношений. Мы будем сотрудничать в сфере трудоустройства, прохождение практики, укрепления имиджа университета и банка «Открытие». Надеюсь, что двусторонние взаимовыгодные отношения принесут только пользу нашим организациям», – подытожил Бесарион Месхи.


/ СИА /
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