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Больше половины россиян готовы освоить новую профессию

14 ноября 2019

России 56% работников готовы при необходимости осваивать новые профессии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на консалтинговую компанию BCG и The Network. Во всём мире готовы переобучаться 67% работников. В исследовании  приняли участие 366 тысяч человек из 197 стран мира. В нашей стране - 24 тысячи человек. 

Главная причина того, что россияне не стремятся повышать квалификацию - это нехватка денег и времени. Кроме того, многие работники считают, что полностью или частично оплачивать профобучение должен работодатель. При этом большинство тех, кто ни разу не прибегал к повышению квалификации, хотели бы в перспективе "прокачать" имеющиеся профнавыки или получить новые.

 


/ СИА /
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