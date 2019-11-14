Больше половины россиян готовы освоить новую профессию

России 56% работников готовы при необходимости осваивать новые профессии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на консалтинговую компанию BCG и The Network. Во всём мире готовы переобучаться 67% работников. В исследовании приняли участие 366 тысяч человек из 197 стран мира. В нашей стране - 24 тысячи человек.

Главная причина того, что россияне не стремятся повышать квалификацию - это нехватка денег и времени. Кроме того, многие работники считают, что полностью или частично оплачивать профобучение должен работодатель. При этом большинство тех, кто ни разу не прибегал к повышению квалификации, хотели бы в перспективе "прокачать" имеющиеся профнавыки или получить новые.