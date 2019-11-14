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Российские дачники смогут при общих собраниях голосовать через интернет

14 ноября 2019

Министерство экономического развития готовит поправки в закон о ведении садоводства и огородничества, которые позволят при общих собраниях применять процедуру электронного голосования. Внести поправки планируется в следующем году. Об этом пишет «Российская газета». 

Сегодня любое решение общего собрания правомочно, если собрано не менее 50% голосов членов садоводческого или огороднического товарищества. Но собрать такой кворум практически невозможно. Для этого и необходимо узаконить голосование через интернет.

Внутренние соцопросы показали, что большинство дачников, включая пенсионеров, пользуются интернетом и смогут голосовать онлайн.

- Причем это должно быть не просто нажатие кнопки на сайте, а онлайн-голосование авторизованных участников через личные кабинеты. Это позволит исключить возможность накруток голосов, - прокомментировал председатель организации, члена комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук. 

Минэкономразвития, которое курирует садоводство, ведет разработку единой социальной сети для дачников, объединенной с сервисами электронного правительства. С помощью единой платформы председатель сможет оповещать членов своего СНТ о собрании, здесь же каждый садовод сможет при желании проголосовать.


/ СИА /
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