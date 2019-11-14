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«Бэби-филармония» открылась в Иркутской области

14 ноября 2019

В Иркутской областной филармонии запущен проект «Бэби-филармония». Как сообщили в региональном правительстве, малыши в возрасте от одного до трёх лет смогут познакомиться с музыкальными инструментами. В игровой форме для детей проведут несложные занятия, расскажут об инструментах и позволят на них поиграть.

Занятия будут проходить в холле Иркутской областной филармонии. На время проведения мероприятия для маленьких посетителей и их родителей там будут расстилать мягкое ковровое покрытие и размещать кресла-мешки, чтобы дети могли свободно перемещаться по площадке во время концерта.

На первом концерте самым маленьким посетителям рассказали о домре, балалайке, баяне и балалайке-контрабасе. Артисты сыграли знакомые мелодии, ведущие потанцевали вместе с детьми. После программы ребята смогли постучать в настоящий барабан, подергать за струны домру, балалайку и контрабас, понажимать на кнопочки баяна.

«Бэби-филармония» является продолжением проекта для будущих мам «Улыбнись, малыш», который уже несколько лет реализуют в Иркутской областной филармонии.


/ СИА /
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