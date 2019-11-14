Имущество иркутского предпринимателя продадут, чтобы погасить часть долга

Судебные приставы наложили арест на автомобильные двигатели и запчасти иркутянина для продажи. Вырученные средства перечислят взыскателям. Об этом сообщили в УФССП России по региону.

Предприниматель из Иркутска заключал договоры купли-продажи автомобильных запчастей, которые не доставлял в установленные сроки. Семь заказчиков обратились в суды за взысканием уплаченных за товар сумм, а также компенсацией морального вреда и неустойки.

Неплательщик не выполнил требования судебных приставов и его привлекли к административной ответственности.

Не желая больше быть оштрафованным, должник обеспечил беспрепятственный вход в помещение к своему имуществу. В результате на автомобильные двигатели и запчасти наложен арест на общую сумму 180 тыс. рублей. После их продажи деньги будут распределены пропорционально между взыскателями.

Как сообщили «Сибирскому агентству новостей» судебные приставы, этих денег не хватит, чтобы рассчитаться с долгами. Предпринимателю останется погасить ещё 120 тысяч рублей.