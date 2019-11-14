Собаку из Братска с яркими бровями позвали на передачу к Андрею Малахову

Собаку с яркими бровями, которая ещё недавно была бездомной и скиталась по улицам Братска, пригласили на передачу к Андрею Малахову. Об этом сообщают «Вести-Иркутск».
Люди, которые недавно приютили Бетти, завели ей страницу в «Инстаграме».
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Новости
Собаку из Братска с яркими бровями позвали на передачу к Андрею Малахову14 ноября 2019
Собаку с яркими бровями, которая ещё недавно была бездомной и скиталась по улицам Братска, пригласили на передачу к Андрею Малахову. Об этом сообщают «Вести-Иркутск».
Люди, которые недавно приютили Бетти, завели ей страницу в «Инстаграме».
/ СИА /
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