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В Иркутском районе с поличным задержали черных лесорубов

14 ноября 2019

В Гороховском лесничестве Иркутского района задержали подозреваемых в незаконной рубке. Полицейские застукали местных жителей в возрасте от 21 до 28 лет (трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности)  за погрузкой срубленных деревьев. Они нанесли ущерб лесному фонду на 645 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

 Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли автомобиль «ЗИЛ» и сортимент леса объемом около 40 куб.м. Вскоре в полицейские вышли на след еще одного 23-летнего фигуранта. А в ходе дальнейших следственных действий на одной из пилорам Иркутского района изъяли трактор. Полицейские считают, что, возможно, его использовали подозреваемые.

Возбуждено уголовное дело. Черным лесорубам грозит лишение свободы сроком до 7 лет.


/ СИА /
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