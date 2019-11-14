НАФИ назвали самые востребованные россиянами цифровые сервисы банков

Самыми востребованными услугами эксперты назвали перевод денег по номеру телефона (57% респондентов) и оплату через приложение банка услуг ЖКХ, мобильной связи, интернета и т.д. (54%). 37% респондентов сообщили, что используют для оплаты таких услуг QR-коды или штрихкоды. Сообщает в своем материале «РБК» с отсылкой на исследование НАФИ.

Наиболее активными пользователями цифровых сервисов стали люди с доходом выше среднего, руководители любого уровня и молодежь младше 34 лет.



Не знают о возможности переводить деньги по номеру телефона только 18% опрошенных, в неумении оплачивать с помощью приложения услуги ЖКХ признались 17% респондентов.



При этом многие россияне даже не знает о существовании других сервисов. Например, о голосовых помощниках никогда не слышали 48% респондентов. О возможности вступить в переписку с другими клиентами или сотрудниками техподдержки не знают 51 и 45%, а о существовании банковских чат-ботов — 58%.

