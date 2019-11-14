ВТБ запустил кампусный проект с ИРНИТУ

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) при поддержке банка ВТБ стартовал первый этап кампусного проекта, в рамках которого создается единая информационная сеть вуза.

На первом этапе проекта в главном корпусе университета установлены новые турникеты, что обеспечит комфортный и безопасный доступ на территорию учебного заведения. Для студентов и преподавателей, получающих ежемесячные зачисления на счет в банке, пропуском может служить Мультикарта ВТБ. До конца 2020 года будет выпущено 10 тысяч таких карт. В дальнейшем аналогичным оборудованием будут оснащены все корпусы и общежития вуза.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова прокомментировала: «Мы стремимся сделать банковское обслуживание максимально комфортным для наших клиентов и расширяем его возможности, встраивая банковские сервисы в повседневную жизнь наших клиентов. Так, карта ВТБ, выпущенная в рамках этого проекта, представляет собой универсальный идентификатор в новой кампусной системе вуза. Она совмещает в себе функции финансового инструмента для начисления денежных средств на счета сотрудников и студентов ИРНИТУ и пропуска на территорию университета. Реализация кампусного проекта позволяет обеспечить безопасность в учебном заведении и исключает анонимность тех, кто находится внутри помещений».

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков прокомментировал: «Для ИРНИТУ развитие такого проекта стало очередным шагом в создании современного учреждения, соответствующего самым высоким стандартам. Благодаря его реализации мы сможем объединить инфраструктуру вуза в общую информационную сеть и откроем новые возможности для наших студентов. Конечно, осуществление этой масштабной инициативы невозможно без стратегического финансового партнера, каким для нас за эти годы стал банк ВТБ».

ВТБ продолжает работать над созданием новых продуктов для образовательных учреждений, позволяющих внедрять технологические решения на базе современных инновационных технологий. В настоящее время Банк взаимодействует по кампусному направлению более чем с 30 Федеральными вузами. В 2019 г. запланирован выпуск более 100 тысяч кампусных карт.

Для справки:

Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) – крупнейшее высшее учебное заведение, являющееся центром образования, науки и культуры Восточной Сибири.