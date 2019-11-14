ИНК отмечена благодарностью за поддержку проектов Всероссийского общества охраны природы

Иркутская нефтяная компания является одним из наиболее активных партнеров Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

Ежегодно компания оказывает финансовую поддержку проводимым ВООП мероприятиям, а сотрудники ИНК активно участвуют в экологических и просветительских акциях природоохранной организации.

Председатель иркутского регионального отделения ВООП заслуженный эколог России Вера Шленова, которая возглавляет организацию с 1973 года считает, что «без помощи нефтяников такое массовое областное экологическое движение стало бы невозможным. Сотрудничество ИНК с обществом охраны природы способствуют решению наболевших экологических проблем и формирует команду активистов, от работы которых зависит сохранение природы Иркутской области».

Иркутское отделение общества охраны природы при поддержке ИНК успешно реализует проект «Чистые воды Прибайкалья - общественное водоохранное движение». Сегодня под охраной участников движения находится около ста водных объектов региона. При непосредственной поддержке компании регулярно проходитя сбор мусора на берегах озера Байкала, очистка рек, родников и ручьев в разных районах области.

Генеральный директор ООО «ИНК» Марина Седых отмечена благодарственным письмом Госдумы России за многолетнюю поддержку реализации социально-значимых общественных проектов и мероприятий, способствующих эколого-патриотическому воспитанию молодого поколения – будущего Иркутской области и России.