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ИНК вновь стала лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

14 ноября 2019

Иркутская нефтяная компания второй год подряд становится абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области. Также ИНК снова стала победителем в номинации «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс». Сегодня, 14 ноября, губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил дипломы победителя председателю совета директоров ИНК Николаю Буйнову.

Компания участвует в рейтинге хозяйствующих субъектов региона с 2010 года, последние семь лет она неизменно становилась победителем в отраслевых номинациях, а по итогам 2017 была признана абсолютным лидером и победителем в профильной номинации.

ООО «ИНК» образовано 27 ноября 2000 года и включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 43 лицензионных участках в Восточной Сибири. С момента основания компания направила на развитие месторождений и лицензионных участков недр, строительство производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры более 300 млрд руб. и открыла 13 месторождений углеводородного сырья. ИНК - крупнейший налогоплательщик региона - по итогам 2018 года компания перечислила в консолидированный бюджет области более 20 млрд руб., а ее доля в формировании доходной части областного бюджета составила 12,5%. Группа компаний ИНК ежегодно увеличивает добычу нефти, внедряет новые технологии, создает рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Иркутской области. В группе компаний ИНК работают около 10 тысяч человек.

Уже 13 лет нефтяники сотрудничают с правительством Иркутской области. Социальные инвестиции ИНК с 2006 по 2019 гг. превысили более 500 млн руб. 


/ СИА /
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