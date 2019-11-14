ИНК вновь стала лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

Иркутская нефтяная компания второй год подряд становится абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области. Также ИНК снова стала победителем в номинации «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс». Сегодня, 14 ноября, губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил дипломы победителя председателю совета директоров ИНК Николаю Буйнову.

Компания участвует в рейтинге хозяйствующих субъектов региона с 2010 года, последние семь лет она неизменно становилась победителем в отраслевых номинациях, а по итогам 2017 была признана абсолютным лидером и победителем в профильной номинации.

ООО «ИНК» образовано 27 ноября 2000 года и включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 43 лицензионных участках в Восточной Сибири. С момента основания компания направила на развитие месторождений и лицензионных участков недр, строительство производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры более 300 млрд руб. и открыла 13 месторождений углеводородного сырья. ИНК - крупнейший налогоплательщик региона - по итогам 2018 года компания перечислила в консолидированный бюджет области более 20 млрд руб., а ее доля в формировании доходной части областного бюджета составила 12,5%. Группа компаний ИНК ежегодно увеличивает добычу нефти, внедряет новые технологии, создает рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Иркутской области. В группе компаний ИНК работают около 10 тысяч человек.

Уже 13 лет нефтяники сотрудничают с правительством Иркутской области. Социальные инвестиции ИНК с 2006 по 2019 гг. превысили более 500 млн руб.