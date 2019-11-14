В Иркутской области прогнозируют удешевление ипотечных кредитов

В Иркутской области к концу года могут подешеветь ипотечные кредиты из-за снижения ключевой ставки. По информации «АиФ Иркутск», ключевая ставка влияет на динамику процентных ставок, в том числе по ипотечным кредитам. Она определяет стоимость привлеченных банками ресурсов. В прошлом году Банк России дважды повысил ключевую ставку, в результате сумма по ипотеке возросла с исторического минимума в 9,4% в октябре 2018 года до 10,7% в апреле текущего.

С июня по ноябрь Банк России четыре раза снижал уровень ключевой ставки, и с 28 октября она составляет 6,5%. При этом средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам для жителей Приангарья к октябрю уменьшилась до 9,8%

Стоит сказать, что с начала года за 9 месяцев банки предоставили жителям Иркутской области более 14 тысяч ипотечных кредитов на сумму 27,4 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита приблизился к 1,9 млн рублей. Для сравнения, за девять месяцев 2018 года жители региона заключили свыше 18 тысяч договоров ипотеки на общую сумму 31 млрд рублей, а средний размер кредита составлял 1,7 млн рублей.

В конце 2019 и в начале 2020 года вырастет спрос населения на новые кредиты, в том числе и на ипотечные. Это случится по трём причинам: ожидаемое снижение процентных ставок по ипотеке с учетом динамики ключевой ставки, расширение продуктовой линейки банков и госпрограммы субсидирования процентных ставок. Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечных кредитов невелика и на протяжении ряда лет находится в Иркутской области на уровне 1,5%.