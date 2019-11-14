Новости

В Иркутске больные диабетом дети бесплатно получили глюкометры и тест-полоски

14 ноября 2019

В Иркутске дети, больные сахарным диабетом, бесплатно получили глюкометры и тест-полоски. Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. Об этом сообщили в агентстве инвестиционного развития региона. 

Заболеваемость сахарным диабетом ежегодно растет во всем мире, в том числе и среди детей.

- На сегодняшний день в Иркутской области 660 детей-диабетиков, в 2019 году уже заболело 90 детей. 1/3 от общего количества – это дети в возрасте до 3-х лет, - комментирует главный внештатный детский эндокринолог Иркутской области Людмила Холмогорова.

За день ребенку-диабетику 4-раза измеряют уровень сахара в крови. При необходимости ему вводят инсулин. Поэтому так важно иметь качественный прибор, гарантирующий точность измерения сахара в крови.

По словам председателя иркутского отделения «Российского детского фонда» Светланы Кулинич, глюкометры от «Медтехсервиса» получат все больные сахарным диабетом дети. В комплекте с глюкометром идет набор тест полосок в количестве 1000 штук. При 4-х разовом измерении сахара в крови этого количества хватит на 8 месяцев. В планах – проводить подобные социальные акции и в других городах России.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании