В Иркутске больные диабетом дети бесплатно получили глюкометры и тест-полоски

В Иркутске дети, больные сахарным диабетом, бесплатно получили глюкометры и тест-полоски. Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. Об этом сообщили в агентстве инвестиционного развития региона.

Заболеваемость сахарным диабетом ежегодно растет во всем мире, в том числе и среди детей.

- На сегодняшний день в Иркутской области 660 детей-диабетиков, в 2019 году уже заболело 90 детей. 1/3 от общего количества – это дети в возрасте до 3-х лет, - комментирует главный внештатный детский эндокринолог Иркутской области Людмила Холмогорова.

За день ребенку-диабетику 4-раза измеряют уровень сахара в крови. При необходимости ему вводят инсулин. Поэтому так важно иметь качественный прибор, гарантирующий точность измерения сахара в крови.

По словам председателя иркутского отделения «Российского детского фонда» Светланы Кулинич, глюкометры от «Медтехсервиса» получат все больные сахарным диабетом дети. В комплекте с глюкометром идет набор тест полосок в количестве 1000 штук. При 4-х разовом измерении сахара в крови этого количества хватит на 8 месяцев. В планах – проводить подобные социальные акции и в других городах России.