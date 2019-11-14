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Школьникам Приангарья рассказали о пенсионной грамотности

14 ноября 2019

Во всех районах Иркутской области для школьников провели уроки по пенсионной грамотности. Об этом сообщил ПФР по региону. 

В Иркутске сотрудники пенсионного фонда Свердловского района провели урок для учеников  школы №19. На занятиях старшеклассникам рассказали о том, что такое пенсия и как она формируется, что такое СНИЛС и как правильно начинать свою трудовую деятельность. Школьники узнали, почему важно иметь «белую» зарплату, о льготных пенсиях и др. Специалисты ПФР рассказали, как государство поддерживает людей социально значимых профессий или занятых на вредном производстве, какие льготы в пенсионном законодательстве для них есть.

В отделении ПФР по Иркутской области состоялся День открытых дверей, в котором приняли участие ученики иркутской школы №14. Гостям показали музей «История России в пенсионных документах». В экспозиции представлены документы, исполненные на упаковке от махорки, письма, автобиографии пенсионеров, аттестаты, выданные за день до начала войны, трудовые книжки и другие документы, по которым можно воссоздать картины истории.

В ходе всех встреч специалисты знакомили учащихся с сайтом «Школьникам о пенсии» и учебным пособием «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Учебник ПФР России разрабатывает специально для таких уроков, пособие ежегодно обновляется с учетом последних изменений в пенсионном законодательстве.

В Иркутской области ежегодно тематические уроки проходит в двухстах образовательных учреждениях, пенсионную и социальную грамотность повышают свыше 5 тысяч учащихся.


/ СИА /
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