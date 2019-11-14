Путин рассказал, что спасло российскую экономику от рецессии

По словам президента, это стало возможным благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансами поддержке стабильности банковского и кредитного рынков. Еще одним фактором, по словам Владмира Путина, стало стремление содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Сообщает в своем материале «Коммерсантъ».

«Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии»,— сказал Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС. Как сообщил президент РФ, власти не считают, что нынешние темпы прироста ВВП достаточны. «Настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру»,— рассказал Владимир Путин.

Напомним, Россия сохранила 43-ю строчку в рейтинге конкурентоспособности стран по версии Всемирного экономического форума в Давосе, следует из доклада этой организации. Суммарный балл РФ при неизменности ее места вырос на 1,1 пункта — до 67 из 100 возможных.