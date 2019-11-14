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На ВСЖД в 2019 году отремонтировали более 400 км пути

14 ноября 2019

С начала года на Восточно-Сибирской железной дороге отремонтировали 406,8 км пути. В рамках кампании  реконструировали дороги более чем на 232 км — на участках Транссиба (130,4 км) и БАМа (102,3 км). На 170 км был проведен капитальный и усиленный средний ремонт. Бесстыковой или уложен на 38 участках магистрали общей протяженностью 340,9 км. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД. 

Начальник Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути Николай Алексеев отметил, что основной объем работ был сосредоточен на главном ходу Транссибе, а рост грузооборота на дороге предъявляет особую точность к графику ремонта и качеству его выполнения.

Модернизация пути на ВСЖД еще продолжается, несмотря на понижение температуры. В настоящее время ведется укладка плетей бесстыкового пути на участке протяженностью почти 20 км. Также согласно намеченным планам до конца года необходимо уложить еще около 2,5 км рельсошпальной решетки.

В результате ремонтно-путевой кампании 2019 года скорость движения поездов по ВСЖД увеличена до 100 км/час пассажирских и до 90 км/час грузовых на 38 участках магистрали общей протяженностью более 500 км.


/ СИА /
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