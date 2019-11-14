Неисправность на Байкальской ТЭЦ устранили

Неисправность на трубопроводе ТЭЦ в Байкальске полностью устранена. Свищ в трубе гидрозолошлакоудаления обнаружили во время осмотра объектов, расположенных на промышленной площадке БЦБК. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

- Учитывая, что на БЦБК расположены объекты государственной собственности Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» ежедневно следит за состоянием объектов. Сотрудники дирекции сразу же известили управление ТЭЦ Байкальска о неисправности и вызвали аварийную бригаду, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

На ТЭЦ г. Байкальска, эксплуатируемой ООО «Теплоснабжение», используется метод гидрозолошлакоудаления. Вода в теплопроводе, предположительно, содержит примеси золошлаков.