Новости

Неисправность на Байкальской ТЭЦ устранили

14 ноября 2019

Неисправность на трубопроводе ТЭЦ в Байкальске полностью устранена. Свищ в трубе гидрозолошлакоудаления обнаружили во время осмотра объектов, расположенных на промышленной площадке БЦБК. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

- Учитывая, что на БЦБК расположены объекты государственной собственности Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» ежедневно следит за состоянием объектов. Сотрудники дирекции сразу же известили управление ТЭЦ Байкальска о неисправности и вызвали аварийную бригаду, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

На ТЭЦ г. Байкальска, эксплуатируемой ООО «Теплоснабжение», используется метод гидрозолошлакоудаления. Вода в теплопроводе, предположительно, содержит примеси золошлаков.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании