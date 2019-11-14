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Жителям Вихоревки запретили пить воду из-под крана без кипячения

14 ноября 2019

Жителей Вихоревки предупредили, что холодная вода в централизованной системе водоснабжения не соответствует требованиям СанПин. Перед питьём её нужно кипятить, в противном случае грозят инфекционные заболевания. Несоответствие качества воды связано с поднятием реки Вихоревка. Об этом сообщила администрация. 

По информации Irk.ru,  глава братского отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Андрей Царенко сказал, что предупреждение действовало три дня, 13 ноября его сняли, но качество воды не улучшилось.


/ СИА /
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