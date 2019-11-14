Россияне стали запрашивать зарплату меньше, чем трудовые мигранты

Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран — в среднем на 6%. Сообщает в своем исследование сервис по поиску работы и сотрудников Worki.

Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) — мигранты запрашивают в среднем по России 54 500 рублей, тогда как россияне всего 47 000 рублей.

В Москве зарплатные ожидания мигрантов и россиян отличаются на 640 рублей (1,6%). В северной столице разница в ожиданиях почти в 2 раза больше — 1 150 рублей (3,2%).Самая большая разница в зарплатных ожиданиях в Нижнем Новгороде и Самаре, 5 150 рублей в Нижнем Новгороде (18,3%) и 2 100 рублей в Самаре (8,5%).

Что касается других крупных городов, то зарплатные ожидания кандидатов на позиции линейного персонала примерно одинаковы (4-7%). В Екатеринбурге 1 740 рублей (6,7%), в Ростове-на-Дону 1 730 рублей (6,5%), в Краснодаре 1 510 рублей (5,8%), в Новосибирске 1 100 рублей (4,3%), Челябинске 950 рублей (3,8%) и Казани 660 рублей (2,6%).