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Современная модельная библиотека открылась в Тулуне

14 ноября 2019

В Тулуне открылась современная модельная библиотека. Её модернизировали по нацпроекту «Культура». На это из федерального бюджета выделили 5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Библиотека в Тулуне стала участником проекта до наводнения, но оно внесло коррективы в исполнение, так как в пострадавшем городе все силы были брошены на восстановление и строительство жилых домов, объектов коммунальной, социальной инфраструктуры. Библиотеке было сложно найти подрядчика для проведения работ. Тем не менее, за полтора месяца в учреждении был проведён косметический ремонт. В части помещений отремонтированы пол и потолки, дополнено освещение.

Общее пространство для посетителей разбили на зоны, где помимо залов для чтения есть кинозал, игротека, информационно-компьютерная, спортивная и молодежная зоны. Библиотека разделена на тематические площадки «Кинобук», «Игротека», «Театральный каламбур», «Виртуальная площадка», «Крутим педали», «Релакс» и «Люблю учиться». Особые условия созданы для обслуживания маломобильных граждан.

Сотрудники библиотеки провели ревизию книжного фонда и списали значительное количество экземпляров устаревшей литературы. Книжный фонд обновился более чем на две тысячи экземпляров.

Для потребностей библиотеки было закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование, экраны, проекторы и многое другое. Учреждение получило доступ к Национальной электронной библиотеке, и Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. У посетителей появилась возможность читать книги с электронных носителей – для этих целей приобретено 9 букридеров.


/ СИА /
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