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В Иркутской области на 75-летие победы в ВОВ направят 147 млн рублей

14 ноября 2019

В Иркутской области на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне направят более 147 млн рублей. Большая часть средств пойдёт на улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

- В области осталось менее 400 ветеранов ВОВ, более 9000 тружеников тыла, 137 жителей блокадного Ленинграда. Для каждого в регионе предусмотрены меры поддержки, но важно и внимание, особенно в юбилейный год, - отметила заместитель председателя правительства Валентина Вобликова.

В рамках празднования пройдут праздничные мероприятия, выставки, патриотические акции, ветеранам войны будут вручаться юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», планируется участие делегатов от Иркутской области в параде Победы в Москве. В 2020 году запланировано открытие военно-патриотического парка «Патриот» в Иркутске.


/ СИА /
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