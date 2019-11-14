Noah Coin подорожал на 250% за пять минут

В четверг, 14 ноября, среднерыночный курс токена Noah Coin резко увеличился на 250%. Капитализация альткоина превысила $40 млн, при этом его объемы торгов составляют около $1000. Об этом сообщает «РБК».

В конце октября стоимость токена увеличилась на 880%, до $0,004345. В то же время его объемы торгов выросли на 110 078% — с $148 до $142 000.

На данный момент Noah Coin занимает 98 место в списке крупнейших цифровых денег по этому показателю.

Альткоин представлен на пяти небольших биржах, основная сумма сделок (65%), проходит на площадке ChainX. Также торги проходят на платформах Livecoin, DDEX и BTC-Alpha.



