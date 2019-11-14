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Председатель СК России поручил возбудить дело по факту ДТП с семью погибшими в Забайкальском крае

14 ноября 2019

14 ноября 2019 года около 7 часов утра в Агинском районе Забайкальского края водитель микроавтобуса Hyundai перевозивший пассажиров из Ясногорска в Читу столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине. Сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

После этого микроавтобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ, который ехал ему навстречу. В результате столкновения трёх автомобилей погибли семь человек.

Также Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край криминалистов Главного управления криминалистики Следственного комитета, чтобы они установили все обстоятельства произошедшего.

 

 

 


/ СИА /
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