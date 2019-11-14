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Золотой знак конкурса «100 лучших товаров России» получили 17 видов продукции и услуг Приангарья

14 ноября 2019

В Иркутской области по итогам федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» в 2019 году золотой знак и звание Лауреата получили 17 видов продукции и услуг. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Серебряным знаком конкурса и званием Дипломанта отмечены 31  вид продукции и услуг, в том числе в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического  назначения». 


/ СИА /
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