Золотой знак конкурса «100 лучших товаров России» получили 17 видов продукции и услуг Приангарья

В Иркутской области по итогам федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» в 2019 году золотой знак и звание Лауреата получили 17 видов продукции и услуг. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Серебряным знаком конкурса и званием Дипломанта отмечены 31 вид продукции и услуг, в том числе в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения».