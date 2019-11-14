Работа.ру: Только 21% россиян берут «больничные» в случае заболеваний

По итогам исследования сервиса Работа.ру выяснилось, что 61% сотрудников российских компаний считают, что их руководство должно взять на себя больше ответственности: пересмотреть политику работы с персоналом и добавить пункты о здоровье.

Больше всего сотрудников российских компаний (33%) продолжают ходить на работу, несмотря на болезни. Только 21% работников уходят на «больничный», а 16% респондентов отметили возможность договориться с начальством, чтобы работать удаленно во время болезни. 23% опрошенных сообщили, что не болеют, а в варианте «Другое» большинство респондентов отметили, что их решение по данному вопросу зависит от самочувствия и объемов работы на ближайшие дни.

61% россиян сошлись во мнении о том, что в их компаниях руководству необходимо уделять больше внимания здоровью сотрудников.

Работа.ру также попросила респондентов предложить свои варианты, как работодателям обезопасить коллектив в период вирусов и простуд. Чаще всего работники советовали регулярно обеспечивать коллектив витаминами, полисами ДМС и абонементами в спортзал или бассейн. Также россияне отметили, что согласились бы брать «больничные», если бы они оплачивались по существующему окладу.