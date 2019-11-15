СК в Иркутской области подозревает лесоперерабатывающий холдинг в краже 200 млн рублей из госбюджета

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех людей, которых обвиняют в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и кражей бюджетных средств. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Как рассказывают в ведомстве, руководителей лесозаготовительной организации-экспортера подозревают в фиктивных сделках с фирмами-однодневками, которые никаких товаров в адрес лесозаготовительной организации не поставляли. На имущество обвиняемых с целью возмещения ущерба, причинённого преступлениями наложен арест на сумму свыше 54 млн рублей.

По мнению следствия, были неправомерно применены вычеты по налогу на добавленную стоимость за период 2015 года. Таким образом, в федеральный бюджет могут быть не уплачены налоги на сумму свыше 200 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.