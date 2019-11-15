Средний размер займа в МФО вырос до 10 тыс. рублей

В 3 квартале 2019 года средний размер микрозайма вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,1 тыс. руб. (в 3 кв. 2018 года – 7,4 тыс. руб.). Рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, в 3 квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,6%. Об этом сообщило национальное бюро кредитных историй.

Самый существенный рост среднего размера микрозайма в 3 квартале был отмечен в возрастном сегменте заемщиков от 25 до 29 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель вырос на 12,2% и составил 8 тыс. руб. В свою очередь, меньше всего средний размер микрозайма увеличился в возрастном сегменте граждан старше 65 лет – на 6,3%. В целом, самые большие суммы микрозаймов в 3 квартале 2019 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 9,0 тыс. руб., а самые «скромные» – заемщики моложе 25 лет (6,7 тыс. руб.)

Наибольший средний размер микрозайма в 3 квартале был зафиксирован в Москве (11,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,7 тыс. руб.), Ростовской области (9,5 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (9,2 тыс. руб.).

Самую высокую динамику роста среднего размера продемонстрировали Саратовская (+26,8%), Ростовская (+23,4%), Омская (+20,5%) области, а также Алтайский край (+17,4%). Иркутская область тоже показывает динамику роста (+17%). В ряде регионов было зафиксировано снижение среднего размера микрозайма, в том числе, в Нижегородской (-1,0%) и Архангельской (-0,4%) областях.