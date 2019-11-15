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В Иркутске экошубы стали на 5% дешевле

15 ноября 2019

В 2019 году россияне активно интересовались шубами из искусственного меха. По итогам III квартала 2019 года в России востребованность экошуб выросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако пик популярности на верхнюю одежду из искусственного меха был зафиксирован зимой 2018 года (IV квартал): число поисковых запросов достигло максимального значения. Об этом сообщили в  AVITO.

Несмотря на это, в России шубы из натурального меха остаются популярными среди пользователей. Чаще всего в III квартале 2019 года россияне искали норковые шубы, а потом из мутона, песца и чернобурки. 

Что касается динамики поисковых запросов на натуральный мех, наибольшая динамика за год была зафиксирована на шубы из чернобурки (+89%). Количество запросов «шуба мутоновая» выросло на 24% по сравнению с прошлым годом, а «шуба из песца» – на 11%. При этом «шуба норковая» показала отрицательную динамику по числу запросов – снижение на 5% за год.

В среднем в Иркутске шуба из искусственного меха стоит 3 500 рублей, что на 5% ниже по сравнению с прошлым годом.

Дороже всего покупка экошубы обойдется жителям Тюмени, где средняя стоимость за год выросла на 154% до 8 300 рублей. На втором месте – Барнаул (в среднем около 6 600 рублей). Москва оказалась на третьем месте: средняя стоимость шубы из искусственного меха в столице составляет 5 700 рублей. В среднем по России экошуба стоит чуть больше 3 600 рублей.

Несмотря на рост популярности экошуб, продавцы  не спешат снижать цены на  натуральный мех. Исключением стал Воронеж, где средняя стоимость снизилась на 3% за год и составила 19 850 за шубу. Наиболее сильно ценники за год выросли в Ростове-на-Дону (+17%), Москве (+16%), Новосибирске и Нижнем Новгороде (по 15%).

В Иркутске средняя стоимость шубы из натурального меха составляет 21 500 рублей, что на 6% дороже, чем годом ранее.

Дороже всего такие шубы продают в Москве (38 600 рублей). Далее следуют Краснодар (26 200 рублей) и Новосибирск (чуть более 25 600 рублей).

В целом по России стоимость шубы из натурального меха выросла на 8% за год и в среднем составляет 25 500 рублей.


/ СИА /
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