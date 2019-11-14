Правительство Иркутской области: Превышения норматива на содержание органов власти региона по фактическим расходам нет

Превышения норматива на содержание органов государственной власти Иркутской области по фактическим расходам нет. Как сообщили в региональном правительстве, такое заявление сделал минфин Приангарья в ответ на заявление аудитора Контрольно-счетной палаты (КСП) региона во время заседания комиссии.

- Аудитор КСП Иркутской области Ксения Корень рассказала, что по данным проверки расходов госорганов, в этом году выявлены тенденции по превышению регионом нормативов на содержание, которые предусмотрены правительством РФ. Общий объем проверенных средств составил 16 млрд рублей, объём выявленных нарушений - 3,8 млрд рублей. – Прокомментировали в областной администрации.

В ответ минфин Приангарья обратил внимание на то, что при проверке КСП не были учтены изменения, внесенные в методику расчета норматива, где исключены расходы на содержание органов госвласти, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета. Таким образом, аудиторы при проверке не исключили эти расходы. Представители минфина назвали цифры не корректными. На 1 октября по фактическим расходам превышения нет. Кроме того, к концу года в бюджет Иркутской области ожидается поступление дополнительных доходов, которые также не были учтены. На замечания минфина возражений от представителя контрольного органа не поступило.Полномочный представитель губернатора Приангарья Роман Буянов подчеркнул, что из 22 органов исполнительной власти, где были выявлены нарушения, только по двум КСП составила протоколы об административном правонарушении.

В областной администрации отметили, что нормативно-правовые документы, касающиеся территориальных подразделений исполнительных органов власти, прошли процедуру согласования с прокуратурой, и вопросов к деятельности территориальных органов не возникало.