Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске обойдется в 3,5 млрд рублей

На строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске выделено 3 млрд 574 млн рублей, из них из федерального бюджета 2 млрд 153 млн рублей, из областного 1 млрд 421 млн рублей. Как сообщили в региональном правительстве, из-за сжатых сроков к середине декабря на объекте будет трудиться тысяча человек.

- Этот объект должен был строиться в 2021 году, а мы должны сдать его в начале 2020. Поэтому те средства, которые распределялись на несколько лет, мы их сдвигали. Последние месяцы мы все вместе работали для того, чтобы перенести финансирование с 2021 года на 2019-начало 2020. Это нам удалось. Средства получены. Сегодня у нас есть полная уверенность, что до конца строительства средства будут поступать регулярно. – Прокомментировали в областной администрации.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока. Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с трибунами, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки.

Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания – более 46 тысяч квадратных метров.