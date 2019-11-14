Иркутские таможенники обсудили вопросы оптимизации администрирования

«Сегодня мы стоим на пути создания нового инструментария таможенного администрирования – эффективного и результативного для государства, быстрого и малозаметного для добросовестного бизнеса»,– отметил начальник СТУ Константин Козлов. Сообщает пресс-служба Сибирского таможенного отделения.

Вячеслав Селезнев также акцентировал внимание бизнеса на ряде возможностей, которые открывает использование перспективных таможенных технологий. Так, технология удаленного выпуска позволяет участникам ВЭД самостоятельно выстраивать логистику, независимо от местонахождения товара. С применением удаленного выпуска в СТУ оформляется почти 75% деклараций на товары.

Существенно сократить сроки таможенного оформления позволяют такие технологии как авторегистрация и автовыпуск. Сегодня в Сибири более 30% деклараций, поданных организациями низкого уровня риска, выпускается автоматически без участия инспектора, а среднее время автоматической регистрации деклараций составляет от 20 секунд до 1 минуты, автовыпуска – до 5 минут.

В последнее время получила развитие еще одна технология – автоматическая регистрация электронных транзитных деклараций. Сегодня в СТУ автоматически зарегистрировано более 7,5 тысяч электронных транзитных деклараций, доля авторегистрации транзитных деклараций составляет около 100%. До конца текущего года ФТС России будет разработан механизм автоматического выпуска электронных транзитных деклараций, а в следующем году начнется практическая реализация.

Упростить процесс совершения таможенных операций для товаров добросовестных организаций низкого уровня риска можно с помощью технологии международного информационного обмена в рамках проекта «Зеленый коридор», реализуемого с рядом стран – Китаем, Финляндией, Турцией и др. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств в рамках проекта совершаются по специальному упрощенному алгоритму. Заявка на участие в проекте размещена на сайте СТУ.

Для удобства участников ВЭД на сайте ФТС России функционирует личный кабинет участника ВЭД. Это персонифицированное рабочее место с набором необходимых сервисов,